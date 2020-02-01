BOMBEROS DE MIRAMAR ACUDIERON AL SALVATAJE DE DOS EQUINOS, LOS CUALES CAYERON A POZOS CIELO ABIERTO, DONDE SE TENDRÍA QUE TAPAR POR LO PELIGROSO QUE SON.
UNO FUE EN SANTA ANA AL 1400 A LAS 08.10HS. Y EL OTRO EN CALLE 80 AL 370 A LAS 11 HS.
EN EL PRIMER SALVATAJE, BOMBEROS NO PUDO CONTAR CON MAQUINARIA MUNICIPAL, NO SE PODÍA PASAR.
LOS DOS EQUINOS FUERON SACADOS SANOS Y SALVOS GRACIAS A LA LABOR DE BOMBEROS DONDE EL TRABAJO LO REALIZÓ LA GUARDIA EN ESOS MOMENTOS.
SE AVISÓ AL CORRALÓN MUNICIPAL, DONDE EZEQUIEL MARINO TOMÓ ESTAS DENUNCIAS.
INFORMÓ EN PRIMICIA FIGAALVARADO
BOMBEROS DE MIRAMAR RESCATARON DOS EQUINOS EN POZOS SIN TAPAR...UN PELIGRO!!!
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