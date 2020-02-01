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BOMBEROS DE MIRAMAR RESCATARON DOS EQUINOS EN POZOS SIN TAPAR...UN PELIGRO!!!

BOMBEROS DE MIRAMAR ACUDIERON AL SALVATAJE DE DOS EQUINOS, LOS CUALES  CAYERON A POZOS CIELO ABIERTO, DONDE SE TENDRÍA QUE TAPAR POR LO PELIGROSO QUE SON.

UNO FUE EN SANTA ANA AL 1400 A LAS 08.10HS. Y EL OTRO EN CALLE 80 AL 370 A LAS 11 HS. 
EN EL PRIMER SALVATAJE, BOMBEROS NO PUDO CONTAR  CON MAQUINARIA MUNICIPAL, NO SE PODÍA PASAR.
LOS DOS EQUINOS FUERON SACADOS SANOS Y SALVOS GRACIAS A LA LABOR DE BOMBEROS DONDE EL TRABAJO LO REALIZÓ LA GUARDIA EN ESOS MOMENTOS.
SE AVISÓ AL CORRALÓN MUNICIPAL, DONDE EZEQUIEL MARINO TOMÓ ESTAS DENUNCIAS.
INFORMÓ EN PRIMICIA FIGAALVARADO 
a la/s

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