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BEACH VOLEY-UNA MANERA DE PODER JUGAR Y DISFRUTAR DE LAS PLAYAS-MIRAMAR

HOY EN EL BALNEARIO 9 DE JULIO, SE DESARROLLÓ EL CAMPEONATO DE BEACH VOLEY  ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE GRAL. ALVARADO,
DONDE SANTIAGO BARRIO OBTUVO SU MEDALLA JUNTO A SU EQUIPO.

LA PASARON BIEN, DIVIRTIÉNDOSE DISFRUTANDO DEL VOLEY EN MIRAMAR.
AQUÍ VEMOS A GUILLERMO MOSTRANDO SU MEDALLA DEL 1ER. PUESTO.
FELICITACIONES A TODOS LOS QUE ESTUVIERON JUGANDO Y ORGANIZANDO ESTE TORNEO.
FIGAALVARADO INFORMA
a la/s

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