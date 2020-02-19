HOY EN EL BALNEARIO 9 DE JULIO, SE DESARROLLÓ EL CAMPEONATO DE BEACH VOLEY ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE GRAL. ALVARADO,
DONDE SANTIAGO BARRIO OBTUVO SU MEDALLA JUNTO A SU EQUIPO.
LA PASARON BIEN, DIVIRTIÉNDOSE DISFRUTANDO DEL VOLEY EN MIRAMAR.
AQUÍ VEMOS A GUILLERMO MOSTRANDO SU MEDALLA DEL 1ER. PUESTO.
FELICITACIONES A TODOS LOS QUE ESTUVIERON JUGANDO Y ORGANIZANDO ESTE TORNEO.
FIGAALVARADO INFORMA
BEACH VOLEY-UNA MANERA DE PODER JUGAR Y DISFRUTAR DE LAS PLAYAS-MIRAMAR
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