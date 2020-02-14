EN HORAS DE LA TARDE, PERSONAL DE POLICÍA COMUNAL, REALIZÓ UN ALLANAMIENTO, EN BÚSQUEDA DE ELEMENTO SUSTRAÍDO Y PERSONA AGRESIVA.
DIO NEGATIVO, NO ENCONTRANDO AMBAS OPCIONES EN EL LUGAR.
EL SUJETO QUE SE BUSCA( NO SE SABE LA EDAD) ES CONOCIDO POR EL AGREDIDO, ESTE AGREDIÓ AYER AL JOVEN DE 17 AÑOS, CASI DESFIGURANDOLO, ROBÁNDOLE UN CELULAR.
EL AGREDIDO TUVO QUE SER DERIVADO AL HOSPITAL DEBIDO A LOS GOLPES RECIBIDOS, MIENTRAS LA MADRE ESTABA ATÓNITA DE COMO ENCONTRÓ A SU HIJO AYER EN HORAS TEMPRANAS DE LA MAÑANA EN EL BARRIO MARÍN.
INFORMÓ EN PRIMICIA FIGAALVARADO
ALLANAMIENTO POR ROBO Y LESIONES-MIRAMAR
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