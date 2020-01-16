ANOCHE A LAS 23 HORAS APROXIMADAMENTE OCURRE UN ROBO EN UNA FINCA UBICADA EN 7 DE ABRIL Y COLÓN, ZONA PARQUE BRISTOL, DONDE UN SUJETO IRRUMPIÓ EN UNA VIVIENDA, PREVIO ROMPER UNA VENTANA, PARA COMETER UN ILÍCITO.
EL VECINO, ESCUCHA QUE LOS PERROS ESTABAN LADRANDO MUY SEGUIDO Y AL SALIR DE SU VIVIENDA, VE QUE SALE DE LA CASA DE SU VECINO CORRIENDO EL SUJETO QUE HABÍA, SUPUESTAMENTE ROBADO Y ÉSTE EFECTUÁ 3 DISPAROS PARA HUIR DEL LUGAR SIN IMPACTAR AL ASOMBRADO LUGAREÑO.
SEGÚN LO QUE NOS INFORMARON LA POLICÍA ESTUVO HACIENDO RASTRILLAJES EN EL LUGAR SIN DAR CON EL CACO EN CUESTIÓN.
HACE RATO QUE LOS VECINOS DE BRISTOL SON VISITADOS POR GENTE INDESEABLE A SU ZONA.
SE HAN REALIZADO REUNIONES VECINALES EN CONJUNTO CON PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICÍA LOCAL, ESPERANDO SOLUCIONAR ESTA TEMÁTICA QUE NO SOLO AFECTA A PARQUE BRISTOL, SINO A TODO MIRAMAR.
ACLARACIÓN: CAMBIAMOS UNA NOTA QUE ANTERIORMENTE POR ERROR A UN AUDIO SE HABÍA ESCRITO "INTENTO DE ROBO".
INFORMÓ FIGAALVARADO
UN LADRÓN SALE DE UN DOMICILIO CORRIENDO EFECTUANDO DISPAROS-PARQUE BRISTOL-MIRAMAR
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