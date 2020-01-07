SALVATAJE EN EL NÁUTICO-MIRAMAR-VIDEOS

EN RUTA 11 EN EL BALNEARIO DEL NÁUTICO DE MIRAMAR, LOS GAUARDAVIDAS RESCATARON A UNA PAREJA QUE SE HABÍA INTERNADO DEMASIADO EN EL MAR.
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SEGÚN NOS CONTÓ "VERÓNICA" LA CIUDADANA QUE NOS ENVIÓ EL VIDEO,, EL MAR ESTÁ MUY PELIGROSO Y NI LAS LANCHAS SALEN A CIRCULAR EN EL LUGAR.
BIEN POR LOS GUARDAVIDAS Y SU MOTO DE AGUA, RESCATANDO A DOS PERSONAS EN EL NÁUTICO.
LA GENTE TIENE QUE TOMAR CONSCIENCIA, ES MUY PELIGROSO NADAR CON ESTE CLIMA REINANTE.
LOS CHICOS RESCATADOS, NO FUERON FILMADOS EN EL MOMENTO DE SU SALIDA DEL MAR..
FIGAALVARADO INFORMA
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