ROBAN EN UN BALNEARIO-MIRAMAR

17.40HS: EN CALLES CALLE 25 Y COSTANERA BALNEARIO PLEAMAR, OCURRIÓ UN ROBO.
ROBAN DOS MOCHILAS EN UNA HABÍA UN J7 CEL. Y 500 PESOS.
SEGÚN PUDIERON OBSERVAR LOS DAMNIFICADOS, EN LOS ÚLTIMOS MINUTOS OBSERVARON A UNA PAREJA EN ESE SECTOR,
MÁS ALLÁ DE LA POSIBLE SEGURIDAD DEL DUEÑO DEL BALNEARIO, LOS CACOS HAN VENIDO A LLEVARSE LO QUE SEA EN NUESTRA CIUDAD.
MÁS ALLÁ DE LA POSIBLE SEGURIDAD DEL DUEÑO DEL BALNEARIO, LOS CACOS HAN VENIDO A LLEVARSE LO QUE SEA EN NUESTRA CIUDAD.
INFO VÍA MENSAJE DE TEXTO-JORGE
ACTUÓ POLICÍA LOCAL
INFORMÓ FIGAALVARADO
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