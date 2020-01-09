06.00HS DE LA MAÑANA, EN COSTANERA Y 29 UN MENOR PASADO DE COPAS Y EN COSTANERA ENTRE 33 Y 35 JOVEN HERIDO EN LA CABEZA DE 20 AÑOS, Y OTRO DE 19 AÑOS, PRODUCTO DE REYERTAS A LAS AFUERAS DEL LOCAL BAILABLE PORTO.
UN GRUPO DE JÓVENES SE TOMARON A GOLPES DE PUÑO, PRODUCTO DEL ALCOHOL, COMENZARON A PELEARSE, DONDE EL RESULTADO FUE DOS HERIDOS EN 33 Y 35 POR COSTANERA.
EL MENOR MÁS ALCOHOLIZADO FUE LLEVADO POR SUS PROPIOS AMIGOS.
AL ACTUAR POLICÍA LOCAL, GENDARMERÍA, CABALLERÍA Y AMBULANCIA, LOS REVOLTOSOS SE DISPERSARON..
INFORMÓ FIGAALVARADO
PELEAS A LAS AFUERAS DE BOLICHES EN LA COSTA-MIRAMAR
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