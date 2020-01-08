NOS DISCRIMINAN EN NUESTRO MUNICIPIO?, SERÁ PORQUE MOLESTAMOS A ALGUNOS COMUNICADORES?-OPINE LECTOR-MIRAMAR

QUISIMOS HACER UNA NOTA DONDE HACE 4 O 5 DÍAS VENÍAMOS PIDIENDO Y NO COMO RUEGO, AL RESPONSABLE DEL ÁREA DE TRÁNSITO Y NOCTURNIDAD, EL SR, JOSÉ CASAS.
EN CONVERSACIONES VÍA WHATSAPP, ME HABÍA EXPLICADO, (PRIVADAMENTE) LOS MOTIVOS QUE NO PODÍA REALIZAR LA NOTA, POR UN TEMA FAMILIAR.
PRIMERO, QUISIMOS HACERLO EL VIERNES O SÁBADO, PERO HABÍAMOS QUEDADO ESTE MARTES 7 PASADO, EN REALIZARLA.
LUEGO EL LUNES ME PIDIÓ QUE NO PODÍA HACERLA POR EL MOMENTO, LA ENTREVISTA PACTADA, PORQUE ESTABA MUY COMPROMETIDO AL PROBLEMA FAMILIAR, COSA QUE LE DIMOS NUESTRAS GANAS QUE SE RESOLVIERA BIEN, EL CASO QUE LO ATAREABA.
HE AQUÍ QUE CON SORPRESA AYER AL MEDIODÍA, EN UNA RADIO LOCAL, ESCUCHÁBAMOS AL SR. CASAS DANDO RESPUESTAS EN UNA ENTREVISTA RADIAL. VERDADERAMENTE NOS SORPRENDIMOS, NO PORQUE NO PUEDA HACER LA ENTREVISTA EN LA RADIO O DONDE SEA, SINO LO QUE NOS HABÍA CONTESTADO EL DÍA ANTERIOR.
POR SUPUESTO, MANDÉ UN MENSAJE DE TEXTO, EL CUAL COPIÉ DEL WHATSAPP, LO ESCRITO POR EL FUNCIONARIO, SIN DECIR A NADIE LO SUCEDIDO, COMO SE HABÍA QUEDADO.
ME DIJO DE TODO, OFENDIDO POR LA MALA ACTUACIÓN QUE TUVO ÉL, NO YO, QUERIÉNDOME HACER RESPONSABLE DE LA MISMA, COSA QUE ASÍ NO FUE.
QUERÍAMOS HACER UNA NOTA CON EL TEMA DE LOS CUATRICICLOS, COCHES A PEDAL CON MOTOR, MULTAS EN LA CIUDAD Y DE PASO ALGUNA QUE OTRA PREGUNTA MÁS, POR SUPUESTO LIGADA AL INTERÉS DE NUESTROS SEGUIDORES.
LAMENTO NO PODERLES EXPLICAR EN FIGAALVARADO LOS PORMENORES DE LAS DUDAS Y PREGUNTAS DE LOS CIUDADANOS, LOS CUALES SE QUEJAN CON ALGUNA RAZÓN EN NUESTROS FACEBOOK´S CONCURRIDOS.
JAMÁS TRATAMOS DE MOLESTAR E INCLUSIVE HACÍA MESES QUE NO LE REALIZABA UNA NOTA.
USTED, SEÑOR LECTOR, PUEDE OPINAR DEL TEMA....NOSOTROS NO PUDIMOS HACER UNA NOTA AL RESPONSABLE DE NOCTURNIDAD Y TRÁNSITO, LO LAMENTAMOS.
PARECERÍA QUE PRIMERO ESTÁN LOS DE SIEMPRE PARA HACER LAS NOTAS, DONDE NO TODOS ESCUCHAN Y MUCHOS NI ESTÁN ENTERADOS DE LO QUE SE DIJO...ASÍ ES EL TEMA.
ES LO QUE HAY....
EUGENIO ANTONIO BRIA
DNI: 13.403.090
DIRECTOR DE FIGAALVARADO
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