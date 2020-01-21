NO HAY VACUNAS CONTRA LA MENINGITIS EN TODO EL PAÍS-DR. OSCAR HOYOS-MIRAMAR

NOS COMUNICAMOS CON EL SECRETARIO DE SALUD, DR. OSCAR HOYOS Y NOS DIJO SOBRE LOS FALTANTES QUE EXISTEN DE VACUNAS PARA LOS MÁS MENUDITOS:
“HABLÉ CON LA REFERENTE DISTRITAL DE VACUNACIÓN LETICIA CEPEDA Y EFECTIVAMENTE HAY UN FALTANTE DE MEDICAMENTOS A NIVEL NACIONAL POR UN TEMA QUE TIENE QUE VER CON EL PAÍS Y NO CON LOS MUNICIPIOS. HAY UN DÉFICIT DE IMPORTACIÓN DE VACUNAS MÁS EXPLÍCITAMENTE CON LA MENINGITIS.
SE VA A CORREGIR, PERO NO PRONTAMENTE PORQUE NO HAY EN NINGÚN LADO DE NINGUNA DE LAS DOS SALIDAS QUE HAY PARA LA MENINGITIS.
NO SE DEBEN DISCONTINUAR LAS DEMÁS VACUNAS Y VACUNARSE CON LAS QUE HAY EN TODO EL CALENDARIO.
HAY QUE TENER PACIENCIA EN QUE LAS VACUNAS DE LA MENINGITIS LLEGUEN AL PAÍS, PORQUE TODAVÍA NO HAN INGRESADO EN ADUANA.”
AGRADECEMOS LA DEFERENCIA PRESTADA PARA ESTA INFORMACIÓN DEL DR. HOYOS.
INFORMÓ EN EXCLUSIVIDAD FIGAALVARADO
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