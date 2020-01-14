MUERTE EN RUTA 88-FALLECE POLICÍA-VIDEO

18.20HS APROXIMADAMENTE , EN LA RUTA 88 KM 110 CAMINO A NECOCHEA SE PRODUCE UN ACCIDENTE ENTRE CAMIONES Y UNA PATRULLA RURAL PERTENECIENTE A LOBERÍA.
COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO ENTRE CAMIONES, DONDE IBAN EN SENTIDO CONTRARIO AMBOS, UNO PARA NECOCHEA Y EL OTRO CAMINO A MAR DEL PLATA , UNO DE LOS CHOFERES REALIZA MALA MANIOBRA, APARENTEMENTE SE QUEDA DORMIDO Y COLISIONA PARTE TRASERA DEL OTRO CAMIÓN, YENDO LAMENTABLEMENTE A IMPACTAR AL PATRULLERO QUE VENÍA DETRÁS DE ESTE QUE FUE IMPACTADO FRONTALMENTE, FALLECIENDO EN EL LUGAR EL CHOFER DEL RODADO POLICIAL SILVIO BEHOTATS, PADRE DE TRES CHICOS Y APROXIMADAMENTE 30 AÑOS. ORIUNDO DE NECOCHEA
WALTER BAÑOS DIRECTOR DE DIARIO DE NECOCHEA Y CANAL DE ESA CIUDAD, NOS BRINDÓ SU MATERIAL PARA FIGAALVARADO.
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