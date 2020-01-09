LA MUNICIPALIDAD CON INTERVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS, EL CUAL DIRIGE EL VETERINARIO DAVID VIOLA, PROCEDIÓ A MULTAR DE OFICIO, A LOS DUEÑOS DE ESTOS 6 EQUINOS QUE ESTABAN SIN ATAR DANDO VUELTAS POR LAS CERCANÍAS DE RUTA 77.
DE ALGUNA MANERA LOS DUEÑOS DE ESTOS CABALLOS TIENEN QUE COMPRENDER LO PELIGROSO QUE SON CUANDO SE SUELTAN POR ESA ZONA TRANSITADA.
INFORMÓ FIGAALVARADO
MÁS EQUINOS SUELTOS, PERO DUEÑOS MULTADOS EN MIRAMAR
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