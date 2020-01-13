EN AV. 26 Y 57 UN JOVEN YACE EN EL SUELO, PRODUCTO DE UNA ENFERMEDAD CARDÍACA.
AL LLAMAR A LA AMBULANCIA, ESTA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA IRENE EN OTRO DOMICILIO.
PERSONAL POLICIAL REALIZARÁ EL TRASLADO DEL JOVEN AL HOSPITAL, CON PERSONAL QUE ENTIENDE DE RCP.
INVITAMOS AL SR. INTENDENTE SEBASTIÁN IANANTUONI, A QUE POR LO MENOS GESTIONE DOS AMBULANCIAS SEAN REPARADAS Y GESTIONAR AL MENOS UNA NUEVA.
ESTAMOS EN PLENA TEMPORADA Y OJALÁ NO OCURRA UN ACCIDENTE CON VARIAS PERSONAS, HAY QUE TOMAR LAS PRECAUCIONES PERTINENTES.
RÁPIDO ACCIONAR POLICIAL.
INFORMÓ FIGAALVARADO
JOVEN CON PROBLEMAS CORONARIOS ES TRASLADADO EN MÓVIL POLICIAL-NO HAY AMBULANCIAS-MIRAMAR
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