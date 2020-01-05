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INFORMA: DROGAS ILÍCITAS MAR DEL PLATA-OPERATIVOS


SE REALIZARON OPERATIVOS DE RUTINA CON MOTIVO DE LOS EVENTOS DESARROLLADOS EN LA.ZONA SUR DE LA CIUDAD.
SE REALIZO UN  DESPLIEGUE POR RUTA 11 - PARA EL CONTROL ANTES DEL ACCESO A FIESTAS ELECTRÓNICAS.

SE EFECTUÓ UN TOTAL DE 120  PROCEDIMIENTOS

SECUESTRANDO

DOSIS DE CRISTAL ICE-
MARIHUANA- KETAMINA- 
MAS DE 200 PASTILLAS DE ÉXTASIS  Y 400 DOSIS DE LSD.

SOLO UNA DE LAS PERSONAS IDENTIFICAS Y HALLADAS EN PODER DE  SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES PERMANECE APREHENDIDA EN VIRTUD QUE SE LE SECUESTRO UNA CANTIDAD IMPORTANTE (99 PASTILLAS DE ÉXTASIS) QUE EVIDENCIABA  TENER FINES DE COMERCIALIZACIÓN - 

SE TRATA DE UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE 36 AÑOS ORIUNDO DE PERGAMINO. SIENDO TRASLADADO EN HORAS DE LA MAÑANA DEL DIA DE LA FECHA A SEDE TRIBUNALICIA ANTE EL DR..FAVARO TITULAR DE LA UFIJE DE ESTUPEFACIENTES  FINES INDAGATORIA.  


a la/s

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