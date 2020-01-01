ENTRE TRIFULCAS, EBRIOS Y PIROTECNIA-MIRAMAR

POLICÍA LOCAL TUVO QUE INTERVENIR PARA DISIPAR A LOS EXALTADOS DEL LUGAR.
EN LA PRIMER NOCHE DEL 2020 SE REGISTRARON VARIAS ANOMALÍAS DE CIUDADANOS INCONSCIENTES, POR DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD.
LOS PADRES DE MENORES QUE SE ENCONTRABAN EN VARIOS DE ESTOS CASOS DE REVUELTAS, NO AYUDAN A QUE LA CIUDAD VIVA EN TRANQUILIDAD.
MUCHA PIROTECNIA EN LA MAYORÍA DE LOS BARRIOS, ESPECIALMENTE EN LA COSTA.
MUCHA GENTE SE QUEJÓ POR ESTO, FUE INCONTROLABLE.
HUBO HECHOS DELICTIVOS Y ALGÚN QUE OTRO ACCIDENTE DE TRÁNSITO.
PARA MUCHOS ES NORMAL....PARA OTROS NO.
INFORMÓ FIGAALVARADO
No hay comentarios :
Publicar un comentario