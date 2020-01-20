ASÍ SE ENCUENTRAN ALGUNOS BASURINES EN PARQUE BRISTOL.
NOS MANDA UN CONTRIBUYENTE FOTOS PARA QUE LA MUNICIPALIDAD DE LA ORDEN DE RECOLECCIÓN EN EL SECTOR DE CHAPAR Y MORENO.
"HABLAMOS MUCHO DE UNA CIUDAD LIMPIA DIJO DOÑA ROSA, Y MIREN ESTO".
HACE 4 DÍAS QUE NO SE RECOLECTAN LOS RESIDUOS, ES POR AVENIDA CHAPAR ANTES DE LLEGAR A LA ROTONDA DE PARQUE BRISTOL.
ENVIADO POR WHATSAPP A LA REDACCIÓN.
SOLO COLABORAMOS CON LOS VECINOS Y AVISAMOS A LA MUNICIPALIDAD PARA CAMBIAR ESTA SITUACIÓN.
GRACIAS POR COMUNICARSE CON NOSOTROS.
INFORMÓ FIGAALVARADO
AMPLIAMOS:
ESTO ES EN CHAPAR Y FALUCHO.
UNA MONTAÑA DE BASURA
EN PARQUE BRISTOL PIDEN QUE SAQUEN LA BASURA-MIRAMAR
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