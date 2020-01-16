23 HS: EN CALLES 7 DE ABRIL Y COLÓN, UNA PERSONA DENTRO DE SU VIVIENDA ESTABA DURMIENDO Y ESCUCHA A LOS PERROS LADRAR SEGUIDO, SE PERCATÓ QUE LE HABÍAN ROTO LA VENTANA CUANDO DE PRONTO SALE UN SUJETO Y VIÓ QUE EL MORADOR ESTABA DESPIERTO TIRA 3 TIROS, NO IMPACTANDO EN EL ASOMBRADO HOMBRE QUE ESTABA DURMIENDO POR GRACIAS AL ESPÍRITU SANTO.
LA POLICÍA AL LLEGAR BUSCABA POR LAS INMEDIACIONES AL LADRÓN, COSA QUE NO PUDO HALLARLO.
AL PARECER LAS COSAS SE ESTÁN PONIENDO MÁS BRAVAS QUE DE COSTUMBRE.
TRATE ANTES DE ENTRAR A SU VIVIENDA DE QUE HAYA GENTE O VECINOS OBSERVÁNDOLO, ASÍ TAMBIÉN A LOS VECINOS PODER ACOMPAÑAR SU ENTRADA A LAS VIVIENDAS.
INFORMÓ FIGAALVARADO EN EXCLUSIVO
NOTICIA ENVIADA POR WHATSAPP.
EN INTENTO DE ROBO ENTRAN A UNA VIVIENDA Y DISPARAN 3 TIROS EN SU INTERIOR-PARQUE BRISTOL-MIRAMAR
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