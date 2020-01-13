.

.

EL INTENDENTE SE PONE EN CAMPAÑA PARA REPARACIÓN DE AMBULANCIAS Y TRAER ALGUNA NUEVA-MIRAMAR

LUEGO DE LO SUCEDIDO CON EL JOVEN EN 26 Y 57, CONVERSANDO POR EL TEMA DE LAS AMBULANCIAS, EL INTENDENTE NOS DIJO QUE ESTÁ TRATANDO DE RESOLVER ESTA PROBLEMÁTICA Y TRATARÁ DE COMPRAR UNA O DOS NUEVAS
SERÍA FANTÁSTICO IANANTUONI.
HAY MUCHAS PERSONAS EN NUESTRA CIUDAD.
SABEMOS QUE SU TRABAJO RECIÉN COMIENZA EN EL DISTRITO, HAY QUE SUMAR Y NO RESTAR.
PRIMICIA DE FIGAALVARADO
a la/s

No hay comentarios :

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios ( Atom )