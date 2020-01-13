LUEGO DE LO SUCEDIDO CON EL JOVEN EN 26 Y 57, CONVERSANDO POR EL TEMA DE LAS AMBULANCIAS, EL INTENDENTE NOS DIJO QUE ESTÁ TRATANDO DE RESOLVER ESTA PROBLEMÁTICA Y TRATARÁ DE COMPRAR UNA O DOS NUEVAS
SERÍA FANTÁSTICO IANANTUONI.
HAY MUCHAS PERSONAS EN NUESTRA CIUDAD.
SABEMOS QUE SU TRABAJO RECIÉN COMIENZA EN EL DISTRITO, HAY QUE SUMAR Y NO RESTAR.
PRIMICIA DE FIGAALVARADO
EL INTENDENTE SE PONE EN CAMPAÑA PARA REPARACIÓN DE AMBULANCIAS Y TRAER ALGUNA NUEVA-MIRAMAR
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