ANOCHE, EN CALLES 20 ENTRE 21 Y 19 LOS CAÑOS DIJERON BASTA Y SE TAPARON, QUEDANDO SIN AGUA EN SU TOTALIDAD EL EDIFICIO 9 DE JULIO, DESBORDANDO LAS CLOACAS DEL SECTOR, DONDE SEGÚN NOS INFORMARON QUE EN LOS BAÑOS DE LA GALERÍA, FIGURA UN CARTEL QUE DICE "NO UTILIZAR".
EL EDIFICIO QUEDÓ SIN EL LÍQUIDO VITAL.
UN COMERCIO, LA HELADERÍA "GRIDO", SE VIO DAMNIFICADA EN SU SÓTANO, AL LLENARSE DE AGUA, CON EXCREMENTO DE CLOACAS.
TENDRÁN QUE REPARAR ESE SECTOR, NO SE SABE CUANDO TERMINARÁN DE HACERLO,
VECINOS DEL LUGAR ADUCEN FALTA DE MANTENIMIENTO.
INFORMÓ FIGAALVARADO
ANTE ALGUNA DUDA, ENVÍENOS MENSAJE DE TEXTO POR WHATSAPP 2291-465151
TRATAMOS DE AVERIGUAR Y NOS DIERON ESTA INFORMACIÓN:
SE TAPARON LOS CAÑOS Y ES POR ESO QUE SE INUNDÓ TODO EL SECTOR DEL SÓTANO
EDIFICIO 9 DE JULIO: SE INUNDÓ DE EXCREMENTO AL TAPARSE LOS CAÑOS -MIRAMAR
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