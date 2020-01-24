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DESIGNARÁN AL CRÍO. MAYOR MARIANO LAURE COMO JEFE DE LA DEPARTAMENTAL DE MAR DEL PLATA

SERÍA EL DESIGNADO POR POLICÍA DE PROVINCIA COMO JEFE DE LA DEPARTAMENTAL, EL CRIO. MAYOR MARIANO LAURE, QUIEN SE DESEMPEÑÓ EN NUESTRA CIUDAD COMO JEFE DE LA SUB-DDI, LUEGO JEFE DE DDI  EN NECOCHEA Y DESPUÉS COMO JEFE DE DROGAS ILÍCITAS DE MAR DEL PLATA, CARGO QUE TOMÓ HACE POCOS MESES.

ESPERAMOS UN BUEN EJERCICIO POLICIAL, DONDE LAURE NOS ACOSTUMBRA  VER CON SUS TRABAJOS.
INFORMÓ EN EXCLUSIVA FIGAALVARADO
a la/s

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