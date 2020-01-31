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CORTAN SERVICIO A MECHONGUÉ -GRAL. ALVARADO

LA EMPRESA EXCURSIONES DEL SUR ESTARÁ SIN SERVICIO A MECHONGUÉ  POR PROBLEMAS DE HABILITACIÓN MUNICIPAL.
EL DE OTAQMENDI SIGUE DANDO SERVICIO

AYER SE TOMÓ LA DESICIÓN QUE HASTA TANTO NO FORMALICE EL TRÁMITE QUE HASTA EL MOMENTO NO SE LO BRINDÓ LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN EL SR. OLIVERA, NO PODRÁ RETOMAR LOS SERVICIOS A ESALOCALIDAD
VEREMOS QUE SUCEDE, LA GENTE NECESITA DE TRANSPORTE PARA MOVILIZARSE, O ¿SERÁ OTRA EMPRESA QUE BUSCA ESOS TRAYECTOS?.
INFORMÓ FIGAALVARADO
a la/s

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