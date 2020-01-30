19.40hs: EN RUTA 88 ALTURA DESTACAMENTO LA BALLENERA, A UN ÓMNIBUS LE ERA IMPEDIDO SEGUIR SU TRAYECTO CAMINO A MIRAMAR, DONDE AL PARECER LOS PAPELES DE DICHO MICRO NO ESTABAN EN REGLA.
EL MISMO VENÍA DEL CAMPO EÓLICO CON TRABAJADORES QUE HABÍAN CUMPLIDO SU JORNADA..
DURÓ 20 MINUTOS UN PIQUETE DE MICROS EN EL LUGAR, Y TODO VOLVIÓ A SU NORMALIDAD.
FOTOS PATO
INFORMÓ EN EXCLUSIVIDAD FIGAALVARADO
CERRARON LA RUTA 88 POR NO PODER DEJAR TRANSITAR SU MICRO LA POLICÍA-GRAL. ALVARADO
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