HACE UNOS DÍAS COMUNICÁBAMOS QUE PERROS ATACARON A UN MENOR, PROVOCÁNDOLE HERIDAS EN LA CARA Y BRAZOS.
EN UNA DE LAS CONVERSACIONES EN EL FACE DE FIGAALVARADO HABÍAMOS ESCRITO QUE EL MENOR HABÍA INGRESADO SUPUESTAMENTE A LA VIVIENDA DE LOS CANES POR ESTAR ABIERTA LA PUERTA Y NO PARA COMETER ALGÚN ILÍCITO, COSA QUE LA GENTE SE ENCARGA PARA AGRANDAR MÁS EL AGUJERO DE OZONO.
FUE DADA UNA INFORMACIÓN ERRÓNEA, LA CUAL ACLARAMOS ESTO PARA QUE NO QUEDEN DUDAS.
EN NINGÚN MOMENTO EL MENOR REALIZÓ MANIOBRA ALGUNA PARA DELINQUIR, E INCLUSIVE NO ENTRÓ AL LUGAR, FUE ATACADO POR LOS PERROS CUANDO LLEGABA EN BICICLETA A SU CASA.
NOS IDENTIFICAMOS RÁPIDO CON ESTA NOTICIA DEL CHICO , LA CUAL SEGUÍAMOS PASADOS LOS DÍAS, Y CREEMOS QUE NO ES LÓGICO QUE NOS DIGAN ALGO QUE NO FUE TAN ASÍ, SINO QUE CAMBIÓ PASADOS LOS MINUTOS EN OTRA COSA, ACLARADA LA SITUACIÓN SEGUIREMOS TRABAJANDO COMO TODOS LOS DÍAS, POR EL MOMENTO NO TENEMOS EN LA REDACCIÓN ROBOTS PARA TRABAJAR...SOMOS HUMANOS..
Y LO MÁS IMPORTANTE...ES QUE EL CHICO ESTÉ BIEN.
INFORMÓ FIGAALVARADO
CASO MENOR ATACADO POR PERROS-ACLARACIÓN-MIRAMAR
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