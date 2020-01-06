MIENTRAS PERSONAL DE INSPECCIÓN Y ZOONOSIS MUNICIPAL REALIZA SECUESTROS DE EQUINOS EN LA ZONA DEL VIVERO Y LOS BARRIOS PERIFÉRICOS DE PARQUEMAR Y BRISTOL HAY UN DESFILE DE EQUINOS IMPRESIONANTE, 6 POR UN LADO Y 15 POR EL OTRO...Y ASÍ DESPUÉS SUCEDEN ACCIDENTES COMO EL FIN DE SEMANA PASADO.
EL ENCARGADO Y DIRECTOR DE ESTA SECCIÓN MUNICIPAL NOS DIJO QUE SE ESTÁN HACIENDO CORRALES MÁS EFECTIVOS CONTRA LOS QUE CORTAN SOGAS Y LLEVAN SIN PAGAR MULTA A LOS EQUINOS.
NO TENEMOS NADA CONTRA LOS DUEÑOS DE LOS EQUINOS, PERO ELLOS SABEN LO QUE OCASIONAN POR DISTINTAS PARTES DE LA CIUDAD.
SERÍA BUENO LEGISLAR NUEVAS LEYES CON RESPECTO A ESTE TEMA, PARA BIEN DEL DUEÑO Y DE LOS VECINOS.
SE EVITARÍAN MUCHÍSIMOS GASTOS EN HORAS HOMBRE Y COMBUSTIBLES.
HABRÁ QUE PENSAR DE OTRA MANERA, PUESTO QUE CUANDO UNO VA EN MOTO SE LE SECUESTRA LA MISMA Y SALE FORTUNAS VOLVER A TENER SU UNIDAD.
AQUÍ SE TIENE QUE HABLAR DE UNA VEZ POR TODAS CON LOS DUEÑOS DE LOS CABALLOS Y SI NO CUMPLEN CON LO PACTADO, HASTA TRABAJOS SOCIALES DURANTE UN TIEMPO, PAGAR MULTA Y SI REINCIDE, MÁS TRABAJOS SOCIALES.
INFORMÓ FIGAALVARADO
CABALLOS SUELTOS: UN DOLOR DE CABEZA PARA LA MUNICIPALIDAD-MIRAMAR
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