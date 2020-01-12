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BEBÉ FUE LLEVADO DE URGENCIA AL HOSPITAL-MIRAMAR

19.00HS: EN CALLES 21 Y 24, EN UN CAFÉ CÉNTRICO UBICADO EN LA ESQUINA, UN BEBÉ DE MESES SE ESTABA AHOGANDO, LE FALTABA EL AIRE.

POLICÍA SE ACERCÓ RÁPIDAMENTE AL LUGAR DONDE DERIVARON A LA MENOR  AL ARRIBAR LA AMBULANCIA DEL NOSOCOMIO LOCAL ANTE EL NERVIOSISMO DE MADRE.
NADIA TRABAJA EN UN HOTEL CERCANO A DICHO LUGAR Y FUE A DEJAR UNA  BOLSA DE BASURA.

 LA MENOR, DE 9 MESES, NO PODÍA RESPIRAR BIEN, PERO RÁPIDAMENTE NADIA, SU MADRE QUE ES ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA, LE SACA DE SU GARGANTA UN PEDAZO DE PLÁSTICO, DE ESOS SOBRES PARA ADEREZAR,  QUE LA BEBÉ TOMÓ DE ARRIBA DE UNA MESA 

 LA DOCTORA SALAS FUE LA PERSONA QUE PUDO ASISTIR AL BEBÉ Y LLEVARLA EN AMBULANCIA PARA SUS PRIMEROS AUXILIOS.
GRACIAS A LA MAMÁ Y LA ATENCIÓN HOSPITALARIA, LA MENOR ESTÁ EN BUEN ESTADO DE SALUD.
INFORMÓ FIGAALVARADO
a la/s

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