12.15HS: EN RUTA 11 ENTRANDO A MIRAMAR UNA MUJER SUFRE LA ROTURA DE UN EPEJO RETROVISOR DE SU AUTO. SEGÚN NOS INFORMAN, UN MICROS DE LA EMPRESA EL CONDOR, REALIZA SORPASSO CON ÉSTE VEHÍCULO REALIZANDO UNA MANIOBRA ATEMORIZANTE Y ROMPIENDO EL ESPEJO DE LA CONDUCTORA.
LA MISMA, INDIGNADA, HACE DENUNCIA Y POLICÍA SE ACERCÓ A LA TERMINAL DE ÓMNIBUS.
SE PIDE QUE SE REALICE ALCOHOLEMIA AL CONDUCTOR DEL MICRO CITADO.
AMPLIAREMOS SI HAY NOVEDADES DEL CASO.
DIO NEGATIVO LA ALCOHOLEMIA Y TRATAN DE RESOLVER EL SINIESTRO CON SUS SEGUROS CORRESPONDIENTES.
MENSAJE ENVIADO POR FACEBOOK.
INFORMÓ FIGAALVARADO
MICRO ROMPE ESPEJO A UN VEHÍCULO POR RUTA 11 AL PASARLO-MIRAMAR
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