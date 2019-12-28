.

.

UN AVIÓN EN OTAMENDI ATERRIZÓ FORZOSAMENTE EN UN CAMPO

UN AVIÓN QUE VENÍA DE LA LOCALIDAD DE  SAN FERNANDO CON 3 TRIPULANTES  Y 6 PASAJEROS,  QUE SE DIRIGÍA A LA ESTANCIA LA VENANCIA DE LA LOCALIDAD DE CTE. NIC. OTAMENDI , TUVO DESPERFECTOS Y ATERRIZÓ DE EMERGENCIA EN UN CAMPO DE MAÍZ CERCA  DEMAR DEL PLATA



(ESTA NOTA PUEDE TENER ALGUNA CORRECCIÓN DEBIDO A LA HORA Y LUGAR DEL SINIESTRO)

 GRACIAS A LA PERICIA DEL PILOTO, PUDIERON ATERRIZAR SANOS Y SALVOS
EL AVIÓN, CON MATRÍCULA  LV-FQD SE HABÍA QUEDADO SIN MOTORES Y ESTUVO  20 MINUTOS PLANEANDO  SIN VISIBILIDAD POR LA TORMENTA REINANTE DONDE PUDO ATERRIZAR SIN QUE SE REGISTRARAN VÍCTIMAS.
EL HECHO OCURRIÓ ESTA MAÑANA EN HORAS PASADAS LAS 08.00 APROXIMADAMENTE.
ACTUARON BOMBEROS DE OTAMENDI.
AMPLIAREMOS ESTA NOTICIA  
SEGÚN INFORMACIÓN RECABADA EN NUESTRA EDITORIAL,ELPROPIETARIO DE LA ESTANCIA  "LA VENANCIA Y DE LA COLORADA", VIAJABA CON SU FAMILIA, EL AVIÓN FUE PILOTEADO POR SU DUEÑO EL CUAL ERA UN VUELO DE PRUEBA PARA SU VENTA.
LA NOTICIA PUEDE MUTAR EN ALGUNAS PARTES, ES LÓGICO PUESTO QUE NO SE BRINDA LA INFORMACIÓN EXACTA, POR EL MOMENTO, ES MUY RECIENTE Y ESTÁ EN UN CAMPO DE COSECHAS. 

 EDU RUETE: La falla en ambos comenzó con 4mil pies. Ir a Mar del casi con mínimos ILS no le daba, excelente decisión.Nos dijo en nuestro Facebook
EDU RUETE: La falla en ambos comenzó con 4mil pies. Ir a Mar del casi con mínimos ILS no le daba, excelente decisión.
Nos dijo en nuestro facebook



PARTE POLICIAL: Hace instantes en la zona rural de Otamendi se produjo un aterrizaje de emergencia de un avión particular en el que viajaban seis pasajeros y tres tripulantes. No se produjeron lesionados ni del avión ni en tierra y se investigan las causas. Había despegado de San Fernando y se dirigía a una estancia de la zona....


a la/s

No hay comentarios :

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios ( Atom )