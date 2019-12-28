UN AVIÓN EN OTAMENDI ATERRIZÓ FORZOSAMENTE EN UN CAMPO

(ESTA NOTA PUEDE TENER ALGUNA CORRECCIÓN DEBIDO A LA HORA Y LUGAR DEL SINIESTRO)
GRACIAS A LA PERICIA DEL PILOTO, PUDIERON ATERRIZAR SANOS Y SALVOS
EL AVIÓN, CON MATRÍCULA LV-FQD SE HABÍA QUEDADO SIN MOTORES Y ESTUVO 20 MINUTOS PLANEANDO SIN VISIBILIDAD POR LA TORMENTA REINANTE DONDE PUDO ATERRIZAR SIN QUE SE REGISTRARAN VÍCTIMAS.
EL HECHO OCURRIÓ ESTA MAÑANA EN HORAS PASADAS LAS 08.00 APROXIMADAMENTE.
ACTUARON BOMBEROS DE OTAMENDI.
AMPLIAREMOS ESTA NOTICIA
SEGÚN INFORMACIÓN RECABADA EN NUESTRA EDITORIAL,ELPROPIETARIO DE LA ESTANCIA "LA VENANCIA Y DE LA COLORADA", VIAJABA CON SU FAMILIA, EL AVIÓN FUE PILOTEADO POR SU DUEÑO EL CUAL ERA UN VUELO DE PRUEBA PARA SU VENTA.
LA NOTICIA PUEDE MUTAR EN ALGUNAS PARTES, ES LÓGICO PUESTO QUE NO SE BRINDA LA INFORMACIÓN EXACTA, POR EL MOMENTO, ES MUY RECIENTE Y ESTÁ EN UN CAMPO DE COSECHAS.
EDU RUETE: La falla en ambos comenzó con 4mil pies. Ir a Mar del casi con mínimos ILS no le daba, excelente decisión.Nos dijo en nuestro Facebook
EDU RUETE: La falla en ambos comenzó con 4mil pies. Ir a Mar del casi con mínimos ILS no le daba, excelente decisión.
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