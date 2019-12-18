SE ESTA REALIZANDO LA PERICIA PSIQUIÁTRICA, LA CUAL FINALIZARÍA HOY JUEVES.
CON ESTA ACCIÓN EN LA JUSTICIA SE PODRÍA DETERMINAR QUIÉN MATÓ A CARLOS BUSTAMENTE.
TODO INDICARÍA QUE EL ASESINATO FUE PERPETUADO POR SU ESPOSA VERÓNICA GONZÁLEZ, PERO LOS TIEMPOS Y LA INVESTIGACIÓN TIENEN QUE SER LO JUSTO Y NECESARIO, PARA LUEGO ELEVAR A JUICIO Y DAR O NO SENTENCIA A LA MUJER.
SE HABÍA DADO UNA INFORMACIÓN CON RESPECTO A ESTA PERICIA, LA CUAL SEGURAMENTE FUE DADA POR EL MEDIO QUE HA ESCRITO LA MISMA.
LA FISCAL, DRA. FLORENCIA SALAS DESESTIMÓ, ECHANDO POR TIERRA LO ANUNCIADO, EN COMUNICACIÓN CON FIGAALVARADO.
SE REALIZA LA SEGUNDA PERICIA PSIQUIÁTRICA A LA ÚNICA DETENIDA POR LA MUERTE DE CARLOS BUSTAMENTE EN MIRAMAR
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