EN COSTANERA Y 37 COLOCARON CONTAINERS PARA BAÑOS PÚBLICOS.
UN CONVENIO CON UNA EMPRESA LOS PUDO UBICAR CON CLOACAS Y AGUA CORRIENTE. .
SOLO ESTARÁN HASTA MARZO ABIERTOS DE DÍA CON PERSONAL EN EL LUGAR Y DE NOCHE ESTARÁN CERRADOS.
LOS MISMOS QUE EN BARCELONA SE VEN EN LAS PLAYAS.
NO SABEMOS QUE DIRÁN LOS PROPIETARIOS DE LAS CASAS DE LA ZONA, PERO AHORA HAY BAÑOS EN EL SECTOR.
ACLARAMOS QUE ES HASTA FINES DE MARZO DESPUÉS NO SABEMOS.
PRIMICIA DE FIGAALVARADO
INSTALARON BAÑOS-COINTAINERS EN FRENTE DEL MUELLE DE MIRAMAR
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