EQUINOS SUELTOS...LA GENTE ESTÁ CANSADA DE PROTESTAR-MIRAMAR

12 Y 43 LOS CABALLOS SUELTOS, UNOS 15 APROXIMADOS ROMPIENDO BASURA DE LOS BASURINES DE LAS CASAS.
YA LOS VECINOS ESTÁN HARTOS DE LLAMAR A LOS ORGANISMOS ENCARGADOS DE RETIRARLOS Y MUCHAS VECES NOI CONTESTAN.
LA POLICÍA TIENE QUE HACERSE CARGO DE ARRENDAR ESTOS EQUINOS MIENTRAS EN OTRO LUGAR ES POSIBLE UN ILÍCITO.
TODOS LOS DÍAS, EN TODAS PARTES DEL DISTRITO, NO SE TOMAN MEDIDAS AL RESPECTO, SOLO VAN Y SE LOS DEVUELVEN, PORQUE YA NI PAGAN MULTAS AL PARECER.
HOY TAMBIÉN EN CALLES 16 ENTRE 35 Y 33 HABÍAN EQUINOS SUELTOS.
EN AV. 9 Y 88 Y OTGROS SECTORES TAMBIÉN.
ALGO TIENEN QUE HACER NUESTROS EDILES, NO SÓLO CAMBIARSE DE BANCA Y HACER LO QUE SE LES DA LA GANA,
YA SON MUCHAS VECES QUE PONEMOS ESTAS NOTICIAS...Y LOS CONCEJALES??? BIEN GRACIAS...VAMOS MUCHACHOS A ORDENAR ESTO ANTES DE QUE OCURRA OTRA TRAGEDIA.
ENCIMA LOS FINES DE SEMANA CASI NO HAY PERSONAL DE GUARDIA URBANA, HOY LES TOCA CUIDAR EL EVENTO EN EL ANFITEATRO DE LA COSTA.
HUBO MUCHOS ACCIDENTES Y PERSONAS HERIDAS HASTA FALLECIDAS POR ESTA MODALIDAD DE NO APLICAR EL RIGOR, DESPUÉS DE QUE LES HAN DADO BASTANTES POSIBILIDADES EN QUE CAMBIEN SU POSTURA DE DEJAR LOS CABALLOS SUELTOS.
NO HAY QUE ENOJARSE POR LO QUE SE TRATA DE CAMBIAR, HAY QUE CAMBIAR ASÍ NO SE ENOJAN.
INFORMÓ FIGAALVARADO
No hay comentarios :
Publicar un comentario