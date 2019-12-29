CONDUCTOR HUYE DE OPERATIVO, DONDE CASI PISA A UN FUNCIONARIO DE TRÁNSITO-MIRAMAR

EL CONDUCTOR DE UN MERCEDES NEGRO POR LA COSTA, FUE INTERCEPTADO POR PERSONAL POLICIAL EN OPERATIVO INTERCEPTACIÓN VEHICULAR, PARA PEDIR DOCUMENTACIÓN DEL MISMO.
EL SUJETO ENTREGA SUS DOCUMENTOS AL PERSONAL DE TRÁNSITO, Y EN UN MOMENTO, INSÓLITAMENTE, ARRANCA ESCAPANDO DEL LUGAR DONDE CASI ATROPELLA A UNO DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, TIRANDO LOS CONOS UBICADOS PARA SECTORIZAR EL OPERATIVO.
AL TENER LA DOCUMENTACIÓN, PERSONAL POLICIAL LLEGA HASTA SU VIVIENDA DONDE SE LO VE INGRESAR SU AUTO Y NO SALE DE SU CASA, EN CALLE 11 AL 1600.
POLICÍA ACTÚA EN EL LUGAR.
Noticia enviada por whatsapp-ricardo
INFORMÓ FIGAALVARADO
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