EN HORAS DE LA MAÑANA, PERSONAL DE INSPECCIÓN DE BROMATOLOGÍA REALIZÓ TRABAJOS, EN LOS CUALES SE CLAUSURARON ALGUNOS NEGOCIOS.
EN CALLE 18 ENTE 21 Y 23, UN RESTO CHINO, POR FALTA DE LIMPIEZA Y RESTOS DE EXCREMENTOS.
EN OTRO LOCAL CÉNTRICO FALTA DE LIMPIEZA Y DESORDEN , PARA REDONDEAR UNA MOTO CON BOLSA DE PESCADO FUE INCAUTADAO Y SECUESTRADA LA MOTO POR NO TENER GABETA PARA FRIGORÍAS.
INFORMÓ FIGAALVARADO
CLAUSURAS DE COMERCIOS-MIRAMAR
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