CAMIONETA COLISIONA A REMISSE-MIRAMAR-VIDEO

18.30HS: EN DIAGONAL FTO. DE LA PLAZA ENTRE 30 Y 28, UNA CAMIONETA 4 X 4 COLISIONA A UN REMIS QUE ESTABA ESTACIONADO JUNTO A DOS AUTOS MÁS DE LA EMPRESA PANDA .
COMO CONSECUENCIA DE LA MANIOBRA RÁPIDA EL CONDUCTOR DE LA CAMIONETA COLISIONA A TRES AUTOS ESTACIONADOS Y EL CONDUCTOR ADUCE QUE TUVO UN CALAMBRE Y NO PUDO HACER NADA PARA EVITAR EL CHOQUE..
LA CONDUCTORA DEL REMISSE ESTABA FUERA DE SÍ, INSULTANDO AL OTRO CONDUCTOR, LE HIZO PERDER LA TEMPORADA SEGÚN INFORMAN DESDE LA AGENCIA..
AMBOS SON DE MIRAMAR.
SOLO HUBO DAÑOS MATERIALES.
INFORMÓ ALEX EN PRIMICIA PARA FIGAALVARADO
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