ATE Y CTA SE MOVILIZARÁN EL LUNES PARA PEDIR ALIMENTOS PARA LOS NECESITADOS-MIRAMAR

DANIEL MACHADO SECRETARIO DE CTA Y DIRECTOR DE ATE INFORMÓ VIA AUDIO EN WHATSAPP, QUE EL LUNES REALIZARÁN UNA MOVILIZACIÓN A DESARROLLO HUMANO, PIDIENDO ALIMENTOS PARA LOS MÁS NECESITADOS.
SE HABÍAN REALIZADO GESTIONES PARA PODER CONVERSAR CON EL INTENDENTE SEBASTIAN IANANTUONY, DONDE SU AGENDA ESTÁ COMPLICADA, DEJANDO PARA EL PRÓXIMO JUEVES 26 LA POSIBLE REUNIÓN.
SEGÚN INFORMACIÓN EN COMUNICACIÓN CON UN ALLEGADO DE ESTA AGRUPACIÓN, ADUCEN QUE HAY VÍVERES PARA REPARTIR EN DESARROLLO HUMANO, VIVERO Y OTRA DIRECCIÓN MUNICIPAL.
LOS COMPAÑEROS PIDEN ANTES DE LA NAVIDAD LA REUNIÓN, COSA QUE HABRÍA QUE ESPERAR ALGUNA RESPUESTA DEL EJECUTIVO.
SON TIEMPOS DIFÍCILES PARA LOS QUE NO TIENEN COMO PROVEER SU MESA PARA ESTAS FIESTA.
ESPERAMOS BUENA RESPUESTA Y QUE TODO SE SOLUCIONE.
INFORMÓ FIGAALVARADO
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